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  • /புரட்டாசியில் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கும்? இந்தியாவில் முக்கிய சம்பவம் காத்திருக்கு?

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 19, 2026, 05:00 PM|Updated: Sep 19, 2026, 05:00 PM
இந்த மாதத்தில் தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவைச் சுற்றி ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் குறித்து ஜோதிட ரீதியாக அவர் கூறும் தகவல்கள் என்ன? முழுமையாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.

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