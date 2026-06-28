/YouTube பார்த்து பிரசவம்... நஞ்சுக்கொடி வெளியேறாமல் பெண் உயிரிழப்பு!

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Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 10:00 PM|Updated: Jun 28, 2026, 10:02 PM

திருப்பூர் மாவட்டம் ஊத்துக்குளி அருகே தளவாய்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் சசிகலா. இவருக்கு முதல் குழந்தை சிசேரியன் மூலம் பிறந்துள்ளது. 2வது குழந்தையை சுகப் பிரசவம் மூலம் பெறுவதற்காக, கர்ப்பிணியான இவர் யூடியூப் வீடியோ பார்த்து வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்துள்ளார். அவருக்கு கணவர் மற்றும் குடும்பத்தினர் உதவியாக இருந்துள்ளனர். சில நாட்களுக்கு முன் சசிகலாவுக்கு குழந்தை பிறந்தது. எனினும் ரத்தப்போக்கு நிற்கவில்லை. அதிர்ச்சி அடைந்த குடும்பத்தினர் அதன் பிறகு அவசர அவசரமாக கோவை தனியார் மருத்துவமனைக்கு சசிகலாவை கொண்டு சென்று சேர்த்தனர். சில நாட்களாக சிகிச்சையில் இருந்து வந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்ததால் நஞ்சுக்கொடி வெளியேறாமல் இளம்பெண்ணுக்கு ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டது உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்பது தெரியவந்துள்ளது. முதல் குழந்தை அறுவை

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