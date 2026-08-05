/பட்ஜெட் குறித்து தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கருத்து!

தமிழக பட்ஜெட் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், மாநில அரசு ஏற்கனவே மிகப்பெரிய அளவில் கடன் சுமையில் சிக்கித் தவிப்பதுதான் தற்போதுள்ள மிக முக்கியமான மற்றும் வருத்தத்திற்குரிய பிரச்சினை என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும், பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படும் திட்டங்களின் பெயர்களை மட்டும் மாற்றுவதைத் தாண்டி, பொதுமக்களின் கடன் சுமையைக் குறைக்கக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் உறுதியான அறிவிப்புகள் எதையும் அரசு வெளியிடவில்லை என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார். பழைய திட்டங்களுக்குப் புதிய சூட்டி மக்களை ஏமாற்றாமல், உண்மையான பயன்கள் பொதுமக்களைச் சென்று சேரும் வகையில் அரசின் நடவடிக்கைகள் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.