/அடுத்த 20 நாட்கள் அலர்ட்... புரட்டாசியில் இயற்கை பேரிடர் அபாயமா?

Published: Sep 20, 2026, 02:40 PM|Updated: Sep 20, 2026, 02:40 PM
புரட்டாசி மாதத்தில் இயற்கை பேரிடர்கள் தொடர்பாக என்னென்ன நிகழ்வுகள் ஏற்படக்கூடும்? அடுத்த 20 நாட்கள் குறித்து ஜோதிட ரீதியாக சொல்லப்படும் எச்சரிக்கை என்ன? மழை, வெள்ளம், நிலச்சரிவு, மேக வெடிப்பு உள்ளிட்ட இயற்கை நிகழ்வுகள் தொடர்பான கணிப்புகளை Dr. Prof. அம்மன் அருள் பழனிநாதன் இந்த சிறப்பு பகுதியில் பகிர்ந்துள்ளார். புரட்டாசி மாதத்தின் அடுத்த 20 நாட்கள் எப்படி இருக்கும்? எந்த வகையான மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும்? முழுமையான ஜோதிட பார்வையை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.