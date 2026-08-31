/கோவையில் கூடைப்பந்து திருவிழா!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 31, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 31, 2026, 05:40 PM
பிஎஸ்ஜி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் சார்பாக கோவையில் நடைபெற்ற 60-வது அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் நிறைவடைந்தன.

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