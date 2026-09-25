/“சைக்கோ மனநிலை.. சுய திருப்தி கிடைக்க..” மனநல ஆலோசகர் பேட்டி!

Published: Sep 25, 2026, 07:00 PM|Updated: Sep 25, 2026, 07:00 PM
வீரமணி போல வயதானவர்கள் குழந்தைகளிடம் அத்துமீறுவது ஒரு மிகப்பெரிய மனநோய்- மனநல மருத்துவர் Dr. நித்தியானந்தம் பேட்டி!
அக்டோபர் 2025-ல், தொழிலதிபர் ஆர். வீரமணி சிறுமி ஒருவரைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யும் காட்சியடங்கிய 'பென் டிரைவ்' (Pen Drive) வீடியோ ஆதாரம் காவல்துறைக்குக் கிடைத்தது. இது 2019-ல் நடந்த சம்பவம் என விசாரணையில் தெரியவந்தது. இந்த வழக்கில் 84 வயதான ஆர். வீரமணி, அவருக்குத் துணையாக இருந்த சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோர் ஆகஸ்ட் 2026-ல் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். சமீபத்தில், இந்த வீடியோ ஆதாரங்களை மறைத்ததாக வீரமணியின் முன்னாள் ஊழியர் கணேசன் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.