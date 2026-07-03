/மரிய வில்சனுக்கு நெருக்கடி.. நேரில் ஆஜராக நீதிமன்றம் உத்தரவு

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 03, 2026, 05:40 PM|Updated: Jul 03, 2026, 06:02 PM

தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், அடிதடி மற்றும் கொலை முயற்சி வழக்கில் ஜூலை 4 ஆம் தேதி புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் கட்டாயம் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி, புதுச்சேரி எழில் நகரில் உள்ள தனது சகோதரர் மரிய கிளோட் மற்றும் அவரது மனைவியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, கட்டையால் தாக்கி கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டதுடன், கொலை மிரட்டலும் விடுத்ததாக அமைச்சர் மரிய வில்சன் மீது லாஸ்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால், நீதிமன்றம்

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