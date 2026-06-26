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Written ByYuvashree
Published: Jun 26, 2026, 08:00 PM|Updated: Jun 26, 2026, 08:38 PM

"தவெகவின் மோசமான முகத்தை அன்றே கணித்தோம். அன்று போராட்டத்திற்கு துணை நின்ற தவெக ; இன்று எதிரா நிற்கிறது. தூய்மைப் பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய அரசுக்கு துணிவு வேண்டும். ஸ்டாலின் அரசுக்கு வந்த நிலைமை, விஜய் அரசுக்கும் வரும். டெண்டரே ஒரு ஊழல் தான். ஊழலை ஒழிக்க டெண்டரையே ஒழியுங்கள்" PPP Scheme..அதாவது சென்னை உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 12 மாநகராட்சிகளில் பணியாற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்களை பொது-தனியார் பங்களிப்பில் மாற்ற விரிவான சாத்தியக்கூறு ஆய்வறிக்கை அளிக்க, தமிழ்நாடு அரசு டெண்டர் கோரியுள்ளதற்கு எதிராக வழக்கறிஞர் புளியந்தோப்பு மோகன் அரசை சரமாரியாக கேள்வி கேட்டுள்ளார்.

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தவெகவின் மோசமான முகத்தை அன்றே கணித்தோம்
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