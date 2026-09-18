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  • /உலகத் தலைவர்கள் யோசிக்காமல் முடிவெடுப்பர்! Dr. Prof. அம்மன் அருள் பழனிநாதன் கணிப்பு!

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 18, 2026, 06:20 PM|Updated: Sep 18, 2026, 06:20 PM
புரட்டாசி மாதம் எப்படி இருக்கப்போகிறது? உலக அளவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், இயற்கை சார்ந்த நிகழ்வுகள், மழை, மேக வெடிப்பு, நிலச்சரிவு, விமான விபத்து உள்ளிட்டவை குறித்து Dr. Prof. அம்மன் அருள் பழனிநாதன் தனது ஜோதிட கணிப்புகளை பகிர்ந்துள்ளார். புரட்டாசி மாதத்தில் 12 ராசிகளுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கப்போகிறது? உலக அளவில் முக்கியமான காலகட்டமாக இந்த மாதம் இருக்குமா? இயற்கை பேரிடர்கள் தொடர்பான ஜோதிட பார்வை என்ன? முழுமையான தகவல்களை இந்த சிறப்பு பதிவில் பார்க்கலாம்.

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