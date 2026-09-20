/புரட்டாசி மாத பலன்கள்! (செப்.18 - அக்.17) | துலாம், விருச்சிகம், தனுசுக்கு எப்படி இருக்கு?

Published: Sep 20, 2026, 07:20 PM|Updated: Sep 20, 2026, 07:20 PM
புரட்டாசி மாதத்தின் 12 ராசிகளுக்கான ராசி பலன்கள் எப்படி இருக்கப் போகின்றன? இந்தப் பதிவில் துலாம், விருச்சிகம், தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கான புரட்டாசி மாதப் பலன்கள் குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம். தொழில், வேலை, பொருளாதாரம், குடும்பம், உடல்நிலை, முயற்சிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்களில் இந்த மாதம் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்? எந்த விஷயங்களில் கவனம் தேவை? எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறுமா?
துலாம், விருச்சிகம், தனுசு ராசிக்காரர்கள் இந்தப் புரட்டாசி மாதத்தில் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கியமான தகவல்களை முழுமையாகக் காணுங்கள்.