  /மு.க.ஸ்டாலினுடனான சந்திப்பு ஏன்? விஜய் மீது பொறாமையா…? ரஜினிகாந்த் பேட்டி

மு.க.ஸ்டாலினுடனான சந்திப்பு ஏன்? விஜய் மீது பொறாமையா…? ரஜினிகாந்த் பேட்டி

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 17, 2026, 07:20 PM IST|Updated: May 17, 2026, 07:23 PM IST

தன் மீதான அரசியல் விமர்சனங்களுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், "தேர்தல் முடிவுக்குப் பின் ஸ்டாலினை சந்தித்தது நட்பு ரீதியானது மட்டுமே; விஜய் சிஎம் ஆவதைத் தடுக்க நான் தூது சென்றதாகக் கூறுவது தவறானது. ஏர்போர்ட்டில் விஜய்க்கு வாழ்த்து சொல்லவில்லை என்ற விமர்சனத்தில் உண்மையில்லை, ஏற்கனவே எக்ஸ் தளத்தில் வாழ்த்திவிட்டேன்" என்றார். மேலும், "அரசியலில் இருந்து நான் விலகிவிட்டதால் விஜய் மீது பொறாமைப்பட அவசியமில்லை. எனக்கும் அவருக்கும் 25 ஆண்டுகள் ஜெனரேஷன் கேப் உள்ளது. பாஜக, திமுக, அதிமுக எனப் பெரிய சக்திகளை எதிர்த்து 52 வயதில் தனி ஆளாக விஜய் சாதித்தது சினிமா உலகிற்கு ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் அளிக்கிறது. அவர் மக்களுக்கு நல்லது செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு

காவல்துறைக்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு!
விஜய் vs பவன் கல்யாண் : அரசியலில் சூப்பர் ஸ்டார் யாரு...? அனல் பறக்கும் விவாதம்
இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை!
ஊட்டி மலர்க் கண்காட்சி 18ம் தேதி தொடக்கம்!
பாட்டிலுக்கு 10 வாங்கினா வேலை காலி..! முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு!
திருவாரூர் : 11 ஆம் வகுப்பு துணைத்தேர்வு விண்ணப்பிக்க காலவகாசம் - மாவட்ட ஆட்சியர்

