/மு.க.ஸ்டாலினுடனான சந்திப்பு ஏன்? விஜய் மீது பொறாமையா…? ரஜினிகாந்த் பேட்டி

தன் மீதான அரசியல் விமர்சனங்களுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், "தேர்தல் முடிவுக்குப் பின் ஸ்டாலினை சந்தித்தது நட்பு ரீதியானது மட்டுமே; விஜய் சிஎம் ஆவதைத் தடுக்க நான் தூது சென்றதாகக் கூறுவது தவறானது. ஏர்போர்ட்டில் விஜய்க்கு வாழ்த்து சொல்லவில்லை என்ற விமர்சனத்தில் உண்மையில்லை, ஏற்கனவே எக்ஸ் தளத்தில் வாழ்த்திவிட்டேன்" என்றார். மேலும், "அரசியலில் இருந்து நான் விலகிவிட்டதால் விஜய் மீது பொறாமைப்பட அவசியமில்லை. எனக்கும் அவருக்கும் 25 ஆண்டுகள் ஜெனரேஷன் கேப் உள்ளது. பாஜக, திமுக, அதிமுக எனப் பெரிய சக்திகளை எதிர்த்து 52 வயதில் தனி ஆளாக விஜய் சாதித்தது சினிமா உலகிற்கு ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் அளிக்கிறது. அவர் மக்களுக்கு நல்லது செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு