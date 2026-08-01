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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 01, 2026, 12:40 PM|Updated: Aug 01, 2026, 12:40 PM
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், இளையான்குடியில் உயர்ரக போதை மருந்து தொழிற்சாலையை காவல்துறை கண்டுபிடித்துள்ளது.

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ராமநாதபுரத்தில் ரகசிய போதை மருந்து தொழிற்சாலை கண்டுபிடிப்பு
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