/இடைத்தேர்தலில் நோ ஆதரவு... அன்புமணியின் புதிய கணக்கு - 2031 டார்கெட்...

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 20, 2026, 02:40 PM|Updated: Sep 20, 2026, 02:40 PM
மதுராந்தகம்... தாராபுரம்... இரண்டு தொகுதிகளிலும் பாமக யாருக்கும் ஆதரவு தரவில்லை என்று அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவித்திருக்கிறார். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இருந்த பாமக, இப்போது இடைத்தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவு இல்லை என்று அறிவித்திருப்பது ஏன்? இது வெறும் இடைத்தேர்தல் முடிவா? அல்லது... 2031 சட்டமன்றத் தேர்தலை குறிவைத்து பாமக போடும் புதிய அரசியல் கணக்கா? இதுதான் இப்போது தமிழக அரசியல் களத்தில் எழுந்துள்ள முக்கிய கேள்வி.

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