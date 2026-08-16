/"பாஜக எனக்கு Offer கொடுத்துச்சு... ஆனா நான் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா?" -அண்ணாமலை

Published: Aug 16, 2026, 10:00 PM|Updated: Aug 16, 2026, 10:00 PM
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தன்னை டெல்லிக்கு அழைத்து 3 ஆண்டுகளுக்குப் பொறுப்பேற்கக் கூறியதாகவும், ஆனால் தமிழகத்திலேயே மக்கள் பணியாற்ற விரும்பி அந்த வாய்ப்பை மறுத்துவிட்டதாகவும் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார். தான் அமெரிக்கா செல்லப்போவதாக பரவிய வதந்திகளையும் அவர் திட்டவட்டமாக மறுத்தார். குறுக்கு வழியில் அதிகாரத்தைப் பெறுவது மகா பாவம் என்றும், மக்களுடன் களத்தில் நின்று நேர்மையாக உழைத்துத் தமிழகத்தில் உண்மையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதே தனது லட்சியம் என்றும் அவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.