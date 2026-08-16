Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /பல ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு புரட்சி நடந்துள்ளது - அண்ணாமலை பேச்சு!

Written ByR Balaji
Published: Aug 16, 2026, 10:00 PM|Updated: Aug 16, 2026, 10:00 PM
தமிழகத்தில் பல ஆண்டுகள் கழித்து அடிப்படை மாற்றத்திற்கான அரசியலாக ஒரு புரட்சி நடந்து புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ளது என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். பெரும்பான்மையான புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் முதன்முறையாகச் சட்டமன்றத்திற்குள் வந்துள்ளதால், புதிய அரசு செயல்பட ஒரு ஆண்டு காலம் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். அரசு செய்யும் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டி திருத்த வைப்பதே ஆரோக்கியமான அரசியல் என்றும், அதைவிடுத்து எம்.எல்.ஏ.க்களை வளைத்துப் பதவியைக் கவிழ்க்க நினைக்கும் எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியல் சரியல்ல என்றும் அவர் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

Recommended Videos

"பாஜக எனக்கு Offer கொடுத்துச்சு... ஆனா நான் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா?" -அண்ணாமலை
02:25
பல ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு புரட்சி நடந்துள்ளது - அண்ணாமலை பேச்சு!
02:02
காவிரி, தாமிரபரணி, வைகை ஆறுகளை தூய்மைப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம்
02:47
ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி நடந்த வரலாற்று முக்கிய நிகழ்வுகள்
03:48
ரூ. 3 லட்சத்தில் சொந்த வீடா... தமிழக அரசின் மெகா அறிவிப்பு - எப்படி Apply பண்ணுவது?
03:28
Gold Monetisation 2.0 என்றால் என்ன? 30 ஆயிரம் டன் தங்கத்திற்கு மோடி அரசு குறி!
03:03
பெண் காவலருக்கே இந்த நிலையா... தவெக ஆட்சியில் இப்படி நடக்கலாமா?
01:38
எல்லாம் ரெடி..ஆனா இது மட்டும்...! கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் Opening எப்போ!
03:12
முதலமைச்சர் விஜய்க்காக தரமான சம்பவம் செய்த ஏகனாபுரம் கிராம மக்கள்!
05:05
கரூர் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி... பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு?
02:41
மும்பையில் பதுங்கிய போதை தாதா: தமிழக போலீஸ் அதிரடி கைது!
01:48
தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழும் கொலைகள்... மாணவர்களின் பாதுகாப்பு நிலை என்ன?
01:46

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நயினார் மீது கை வைக்க தவெக அஞ்சுகிறது.. பாஜக பயத்தில் விஜய்: துரைமுருகன் கடும் தாக்க
2
3
4
5