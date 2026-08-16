/பல ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு புரட்சி நடந்துள்ளது - அண்ணாமலை பேச்சு!

Published: Aug 16, 2026, 10:00 PM|Updated: Aug 16, 2026, 10:00 PM
தமிழகத்தில் பல ஆண்டுகள் கழித்து அடிப்படை மாற்றத்திற்கான அரசியலாக ஒரு புரட்சி நடந்து புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ளது என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். பெரும்பான்மையான புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் முதன்முறையாகச் சட்டமன்றத்திற்குள் வந்துள்ளதால், புதிய அரசு செயல்பட ஒரு ஆண்டு காலம் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார். அரசு செய்யும் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டி திருத்த வைப்பதே ஆரோக்கியமான அரசியல் என்றும், அதைவிடுத்து எம்.எல்.ஏ.க்களை வளைத்துப் பதவியைக் கவிழ்க்க நினைக்கும் எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியல் சரியல்ல என்றும் அவர் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.