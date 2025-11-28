அதிமுகவிற்கு வெற்றி உறுதி ஆர்.பி.உதயகுமார் பேச்சு

அதிமுகவில் முகவரி, விலாசம் பெற்றவர்கள் எல்லாம் அதிமுகவைக் கைவிடும்போதெல்லாம் அதிமுக தொண்டர்களும் , தமிழக மக்களும் தங்களது இதயங்களில் சுமந்து அதிமுகவிற்கு வெற்றியைப் பரிசாகத் தந்துள்ளதாக, சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
