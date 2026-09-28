/தமிழ்நாட்டுக்கு ரூ. 4,178 கோடியில் அதிரடி திட்டம்... ரயில்வே மாஸ் அப்டேட்

தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் ரயில்வே போக்குவரத்துக்கு கூடுதல் வேகம் கொடுக்கும் வகையில், இரண்டு முக்கிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 4 ஆயிரத்து 178 கோடியே 13 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த திட்டங்களில், அரக்கோணம்–ரேணிகுண்டா இடையே 77 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இதற்காக ஆயிரத்து 936 கோடியே 46 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மும்பை–சென்னை அதிக அடர்த்தி கொண்ட ரயில் வழித்தடத்தில் இடம்பெறும் இந்தப் பகுதியில், தற்போதைய பாதையின் பயன்பாடு 120 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. புதிய பாதைகள் அமைக்கப்பட்டால், ஆண்டுக்கு கூடுதலாக 72 லட்சத்து 10 ஆயிரம் டன் சரக்குகளை கையாளும் திறன் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், சேலம்–கரூர்–திண்டுக்கல் இடையே 159