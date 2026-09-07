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Written ByR Balaji
Published: Sep 07, 2026, 03:00 PM|Updated: Sep 07, 2026, 03:00 PM
தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் பேசியபோது திமுக உறுப்பினர்கள் கூச்சல் குழப்பத்தில் ஈடுபட்டு கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அவையின் விதிகளை மீறி செயல்படுவதை ஏற்க முடியாது என்றும், நேரலையில் நடப்பதை உலகமே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றும் பேரவைத் தலைவர் கண்டித்தார். அவையின் மாண்பைக் குலைக்கும் வகையில் செயல்படுபவர்களை வெளியேற்ற அவைக்காவலர்களுக்கு உத்தரவிட்ட சபாநாயகர், மிரட்டல்களுக்குப் பணிய மாட்டேன் என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். சபாநாயகர் விதிகளைப் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என அவை முன்னவரும் வலியுறுத்தினார்.

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சட்டப்பேரவையில் திமுக உறுப்பினர்கள் கடும் அமளில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு!
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