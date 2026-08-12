/இந்தியா-ரஷ்யா ரயில் பயணம்: பிளான் போடும் ரஷ்யா, மகிழ்ச்சியில் இந்தியா, டென்ஷனில் பிற நாடுகள்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 12, 2026, 04:40 PM|Updated: Aug 12, 2026, 04:40 PM
இந்தியப் பெருங்கடலுடன் ரஷ்யாவை இணைத்து, இந்தியாவுக்கான அணுகலை வழங்கக்கூடிய ஒரு ரயில் பாதையை அமைப்பது குறித்து ரஷ்யா பரிசீலித்து வருகிறது.

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