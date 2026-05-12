/சனாதானம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்: உதயநிதி

Published: May 12, 2026, 08:00 PM IST|Updated: May 12, 2026, 08:00 PM IST
திமுக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, தற்போது சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உள்ள திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின், சட்டப்பேரவையில் ஆற்றிய தனது முதல் உரையில் "மக்களைப் பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்" என்று மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார். தமிழக முதலமைச்சராகத் திரு. விஜய் பதவியேற்ற பிறகு நடைபெற்ற முதல் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில், உரையை நிறைவு செய்யும் போது "வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களைப் பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் முழங்கினார்.