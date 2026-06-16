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வென்றது மெக்சிகோ அணி... ஆனால் சாண்ட்ரா குவேவாஸா தான் வைரல் - யார் இவர்?

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 01:40 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:45 AM IST

பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் போட்டியில் மெக்சிகோ அணி வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் மெக்சிகோ நகரின் "ஏஞ்சல் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ஸ்" நினைவுச் சின்னத்தில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கு வந்த முன்னாள் மேயர் சாண்ட்ரா குவேவாஸை பார்த்த ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் திளைத்தனர். உடனே "பிரசிடென்ட்... பிரசிடென்ட்... பிரசிடென்ட்..." என முழக்கமிடத் தொடங்கினர். சாண்ட்ரா குவேவாஸ் மெக்சிகோவின் பிரபல தொழிலதிபரும், அரசியல்வாதியும் ஆவார். 2021 முதல் 2024 வரை மெக்சிகோ சிட்டியின் குவாவ்டெமோக் பகுதியின் மேயராக பதவி வகித்தார். தனது பதவிக்காலத்தில் பல முக்கிய பிரச்சாரங்கள், பொதுநிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சர்ச்சைகள் மூலம் தொடர்ந்து கவனத்தை ஈர்த்தார். 2024-ஆம் ஆண்டு செனட் தேர்தலிலும் போட்டியிட்டார். அதில் வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும், மெக்சிகோ

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