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  • /10 நாளில் சம்பளப் பணம் காலியா? சேமிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? பணம் சேமிக்கும் 5 முக்கிய விதிகள்!

Published: Aug 15, 2026, 06:20 PM|Updated: Aug 15, 2026, 06:20 PM
சம்பளம் வந்த நாள் சந்தோஷம்… ஆனால் 10 நாட்களுக்குப் பிறகு “பணம் எங்கே போச்சு?” என்ற கவலை! பணம் சேமிக்கும் 5 முக்கிய விதிகள் என்னென்ன?

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