/பள்ளியில் மாணவிகள் மது அருந்திய சம்பவம்: வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்கள்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 15, 2026, 04:00 PM|Updated: Aug 15, 2026, 04:00 PM
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அரசுப் பள்ளியில் பள்ளியில் மாணவிகள் மது அருந்திய சம்பவம். தலைமை ஆசிரியை டிரான்ஸ்பர், பால் விநியோகஸ்தர் கைது.

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