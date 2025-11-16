English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Videos
  • மதுக்கடைக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் பள்ளிகளுக்கு இல்லை!

மதுக்கடைக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் பள்ளிகளுக்கு இல்லை!

வீதிகள் தோறும் திறக்கும் சாராயக் கடைக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் ஒரு சதவீதம் கூட அரசு பள்ளிகளுக்கு கொடுக்கவில்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ள அவர், திமுக அரசு இதுவரை 208 அரசுப் பள்ளிகளுக்கு மூடுவிழா கண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.

வீதிகள் தோறும் திறக்கும் சாராயக் கடைக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் ஒரு சதவீதம் கூட அரசு பள்ளிகளுக்கு கொடுக்கவில்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ள அவர், திமுக அரசு இதுவரை 208 அரசுப் பள்ளிகளுக்கு மூடுவிழா கண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News