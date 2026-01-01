“திமுக ஆட்சி 23ஆம் புலிகேசி ஆட்சி போல உள்ளது” -  செல்லூர் ராஜு

தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் திமுக ஆட்சி, 23ஆம் புலிகேசியின் ஆட்சி போல உள்ளதாகவும், கஞ்சா மற்றும் போதை பொருள் விற்பவர்கள் டோர் டெலிவரி செய்கிறார்கள் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு மதுரையில் கடுமையாக விமர்சித்து பேட்டியளித்துள்ளார்.
