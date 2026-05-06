சட்டப்பேரவை செயலாளருடன் செங்கோட்டையன் ஆலோசனை!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், இன்று தமிழக சட்டப்பேரவைச் செயலாளர் சீனிவாசனை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் நாளை முதலமைச்சராகப் பதவியேற்க உள்ள நிலையில், புதிய எம்.எல்.ஏ.-க்களுக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க தற்காலிக சபாநாயகரைத் தேர்ந்தெடுப்பது தொடர்பாக இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. முன்னதாக நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விஜய் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவராக ஒருமனதாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

  • May 6, 2026, 01:01 PM IST

