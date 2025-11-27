English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • “தவெகவிற்கு உறுதுணையாக இருக்கும்” செங்கோட்டையனை தட்டி தூக்கிய தவெக..!

20 வயதில் எம்ஜிஆர் மன்றத்தில் சேர்ந்த செங்கோட்டையன், அதிமுகவின் இருபெரும் தலைவர்களுக்கு நம்பிக்கையாக இருந்தவர் எனவும், செங்கோட்டையனின் அனுபவமும், களப்பணியும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு பெரும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் புகழாரம் சூட்டியுள்ள விஜய், வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு செங்கோட்டையனை வரவேற்றுள்ளார்.

