  • எம்ஜிஆருக்குப் பிறகு செல்வாக்கு மிக்கத் தலைவர் விஜய் - செங்கோட்டையன்!

திமுகவை வீழ்த்தும் சக்திகொண்ட ஒரே தளபதி விஜய்தான் என்று த.வெ.க. நிர்வாகக் குழுத் தலைவர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார். மாமல்லபுரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையில் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இக்கூட்டத்தில் பேசிய செங்கோட்டையன், எம்.ஜி.ஆருக்கு பிறகு செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக விஜய் உள்ளார்.

