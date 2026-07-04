/நெருங்கும் 10ம் தேதி.... Target செந்தில் பாலாஜி... "வண்டிய அவங்க ஏரியாவுக்கு விடு"

ராமேஸ்வரப்பட்டி, செந்தில் பாலாஜியின் சொந்த ஊர். கரூரில் உள்ள இந்த ஊரில்தான் செந்தில் பாலாஜியின் பெற்றோர் இருக்கின்றனர். இந்த வீட்டிற்கு திடீரென வந்த போலீஸார், பெற்றோரிடம் சம்மன் ஒன்றை அளித்தனர். அந்த சம்மனில், வரும் திங்கட்கிழமை சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜியும், அவரது சகோதரர் அசோக் குமாரும் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. எதற்காக இந்த திடீர் சம்மன் ? ஊத்தங்கரை தொகுதி எம்.எல்.ஏ டாக்டர் இளையராஜா, சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளிக்கிறார். அதில், தவெக அரசைக் கவிழ்ப்பதற்காகத் தன்னிடம் 35 கோடி ரூபாய் வரை செந்தில்பாலாஜியும், கரூர் கும்பலும் பேரம் பேசியதாக குற்றம்சாட்டியிருந்தார். இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை நடத்திய போலீஸார்,