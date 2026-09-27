/உலக நதிகள் தினம் டூ கூகுள் பிறந்தநாள்: செப்டம்பர் 27இல் என்ன சிறப்பு...?

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Written BySudharsan G
Published: Sep 27, 2026, 12:40 AM|Updated: Sep 27, 2026, 12:40 AM
இயற்கையின் உயிர்நாடியான நதிகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவற்றைப் பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு நாளாக உலக நதிகள் தினம்; உலகைச் சுற்றிப் பார்த்து, பண்பாட்டுப் பரிமாற்றம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க உலக சுற்றுலா தினம்; அலுமினியக் கேன்களை மறுசுழற்சி செய்வதை வலியுறுத்தும் தேசிய கேன் நசுக்கும் தினம்; சாக்குப்போக்குகளைத் தவிர்த்துச் செயலில் இறங்க ஊக்குவிக்கும் நோ எக்ஸ்கியூஸ் டே; 1998 செப்டம்பர் 27-ல் தொடங்கப்பட்ட கூகுள் நிறுவனம் உருவான நாள் இன்று.

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