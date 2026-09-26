/செப்டம்பர் 27 - வரலாற்றில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள்

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 26, 2026, 01:00 PM|Updated: Sep 26, 2026, 01:00 PM
செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் என்னென்ன வரலாற்று சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

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