/அடியோடு மாறும் கூவம்... செப்.30 கடைசி நாள்... தமிழக அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பாக, கூவம் ஆற்றில் நீரோட்டம் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய, கட்டுமானக் கழிவுகள் மற்றும் தற்காலிக தடைகளை செப்டம்பர் 30-க்குள் முழுமையாக அகற்ற சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கூவம் ஆற்றின் வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், நீர்வளத் துறை இந்த காலக்கெடுவை வலியுறுத்தியுள்ளது. சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஜி.எஸ். சமீரன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனையில், நீர்வளத் துறை, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம், நெடுஞ்சாலைத் துறை உள்ளிட்ட அனைத்து அமைப்புகளுடனும் இணைந்து பணிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, கூவம் ஆற்றங்கரையை ஒட்டி நடைபெற்று வரும் சென்னை துறைமுகம் – மதுரவாயல் உயர்மட்ட விரைவுச்சாலை கட்டுமானப் பணிகளால், ஆற்றின் நீரோட்டம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் அதிகாரிகள்