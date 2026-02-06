English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சிபிஐ பிடியில் விஜய்... பாஜக குறித்து பேசுவதில்லை!

கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு தவெக தலைவர் விஜய் மத்திய அரசு குறித்து எதுவும் பேசுவதில்லை என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், சிபிஐ பிடியில் விஜய் சிக்கியுள்ளதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

