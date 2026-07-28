/ “என் மகளை உடல் உறுப்புக்காக கொன்னுட்டாங்க”- விஜய் அண்ணா Help- கதறும் தந்தை..!

காஞ்சிபுரம் தனியார் பள்ளியின் விடுதியில், பிளஸ் 1 மாணவி சில நாட்களுக்கு முன்பு உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக் - மகாலட்சுமி தம்பதி. இவர்கள், சென்னை கீழ்கட்டளையில் தங்கி, பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு, பாலரக்ஷனா என்ற மகள் இருந்தார். மூத்த மகளான பாலரக்ஷனா, காஞ்சிபுரம் அருகே ஓரிக்கையில் உள்ள பாரதிதாசன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில், அங்குள்ள விடுதியில் தங்கி பிளஸ் 1 வகுப்பு படித்து வந்தார். இந்நிலையில், சம்பவத்தன்று காலை தன் தாயார் மகாலட்சுமிக்கு, மகள் பாலரக்ஷனா போன் மூலம் அழைத்து பேசியுள்ளார். ஆனால், ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டுமே பேசி போனை கட் செய்தார். இந்நிலையில், 8 மணிக்கு, பள்ளியில் இருந்து அழைத்து, விடுதியில் தங்கியிருந்த மகள்