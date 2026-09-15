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திடீரென சரிந்து விழுந்து உயரிழப்பு! காரணம் என்ன? காப்பது எப்படி?
Written By
Shiva Murugesan
Published: Sep 15, 2026, 05:40 PM
|
Updated: Sep 15, 2026, 05:40 PM
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திடீரென சரிந்து விழுந்து உயிரிழப்பு ஏற்படுவது இதனால் தானா? சித்த மருத்துவரின் ஆலோசனை.
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