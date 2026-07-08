/சிறுவனின் வாழ்வை அழித்த சிகிச்சை... பிரபல மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சி

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியைச் சேர்ந்த 10 வயது சிறுவனுக்கு ஆணுறுப்பில் ஏற்பட்ட அரிப்புக்காக கடந்த மே 21-ஆம் தேதி அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தோல் நீக்கும் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், சில நாட்களிலேயே சிறுவனுக்கு கடுமையான வலி மற்றும் அலர்ஜி ஏற்பட்டதால், பெற்றோர் சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளனர். அப்போது, ஒருவர் மற்றொரு மருத்துவரை சுட்டிக்காட்டியதாகவும், பின்னர் பெற்றோர் அலைக்கழிக்கப்பட்டதுடன் மிரட்டப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. சிறுவனின் உடல்நிலை மோசமடைந்ததால், மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு உயிரைக் காப்பாற்றும் நோக்கில் அவரது ஆணுறுப்பை அகற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் தாயார் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து