/இளைஞரின் தலையை துண்*டாக்கிய கும்பல்! சிவகங்கையில் பயங்கரம்

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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 19, 2026, 03:00 PM|Updated: Aug 19, 2026, 03:00 PM
சிவகங்கையில் அ வாலிபர் தலைத்துண்டித்து படுகொ*லை... கொலையாளிகளை கைது செய்யக் கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல்... நடந்தது என்ன?

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