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இளைஞரின் தலையை துண்*டாக்கிய கும்பல்! சிவகங்கையில் பயங்கரம்
Written By
Umabarkavi K
Published: Aug 19, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 03:00 PM
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சிவகங்கையில் அ வாலிபர் தலைத்துண்டித்து படுகொ*லை... கொலையாளிகளை கைது செய்யக் கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல்... நடந்தது என்ன?
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