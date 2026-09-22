/மக்களுக்கு சேவை செய்யும் நல்ல எண்ணத்துடன் விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ளார்: சிவாஜி பேரன் தர்ஷன் பேட்டி

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Written ByR Balaji
Published: Sep 22, 2026, 05:40 PM|Updated: Sep 22, 2026, 05:40 PM
மறைந்த நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் பேரன் தர்ஷன், தான் அறிமுகமாகும் புதிய படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசினார். அப்போது நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்குப் பதிலளித்த தர்ஷன், “நடிகர் விஜய் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மிகச் சிறந்த, நல்ல எண்ணத்துடன்தான் அரசியலில் இறங்கியுள்ளார்; அவரது இந்த முடிவை நாம் மனதாரப் பாராட்ட வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார். மேலும், தான் நடிப்புத் துறையிலேயே கவனம் செலுத்த விரும்புவதாகவும் கூறினார்.

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