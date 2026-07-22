/இனி SMART சிலிண்டர் புரட்சி..! 50% எடை குறைவு; போனில் கேஸ் அலர்ட்..!

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Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 08:40 PM|Updated: Jul 22, 2026, 08:42 PM

இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை அன்றாடம் பயன்படுத்தி வருகின்றன. ஆனால், கேஸ் கசிவு, தீ விபத்து, சிலிண்டர் எப்போது காலியாகும் என்ற கவலை, அதிக எடை போன்ற சிக்கல்கள் நீண்ட காலமாக பயனாளர்களை அச்சத்தில் வைத்திருந்தன. இந்த பிரச்சினைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தீர்வு காணும் வகையில் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் புதிய முயற்சிகளை களமிறக்கியுள்ளன. முதலாவதாக, ஹெச்பி நிறுவனம் 'ஸ்மார்ட் எல்பிஜி சிலிண்டர்' தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இதில் பொருத்தப்படும் சென்சார்கள் மூலம் கேஸ் கசிவு ஏற்பட்டால் உடனடியாக அலாரம் ஒலிக்கும். அதுமட்டுமல்லாமல், இந்த சிலிண்டர் இணையம் மற்றும் மொபைல் செயலியுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்திலும் கசிவு ஏற்பட்டால் பயனரின் செல்போனுக்கு உடனடி எச்சரிக்கை அனுப்பப்படும்.

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