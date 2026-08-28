/நேபாளம் சென்ற பெற்றோரின் நிலை என்ன? வேதனையில் மகன்கள்! முழு விவரம்!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 28, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 28, 2026, 05:40 PM
நேபாள நாட்டிற்கு யாத்திரை சென்ற பெற்றோரை உயிருடன் மீட்டுத்தர வேண்டும் என கும்பகோணத்தில் உள்ள மகன்கள் கண்ணீர் மல்க அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். கும்பகோணத்தில் இருந்து கைலாயம் காண நேபாளத்திற்கு சென்ற 57 நபர்களில் 37 நபர்களின் நிலை தெரியாமல் உள்ளது. இந்த 37 நபர்களில் சுவாமிமலை வடக்கு வீதியை சேர்ந்த ராஜ்குமார் மற்றும் அவரது மனைவி ஜெயந்தியும் உள்ளனர். நேற்று அங்கு ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளத்தில் இவர்களது தொடர்பு முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டது. இவர்களது மகன்கள் மணிகண்டன் , கோவிந்தராஜ் ஆகியோர் தங்களது பெற்றோர் குறித்து தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றோம். இதுவரை எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை அரசு விரைவாக தங்களது பெற்றோரை நலமுடன் மீட்டு தரும்படி கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

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