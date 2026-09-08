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Written ByR Balaji
Published: Sep 08, 2026, 02:40 PM|Updated: Sep 08, 2026, 02:40 PM
கோவை விமான நிலையத்தில் மண்டாட்டி திரைப்படத்தின் புரமோஷனுக்காக நடிகர் சூரி, கதாநாயகி மகிமா செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். படம் மீனவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் உருவாகியுள்ளதாக சூரி தெரிவித்தார். ராமநாதபுரம் பகுதியில் நடைபெறும் பாய்மர படகு போட்டியை உலகம் அறியும் வகையில் படம் இருக்கும் என்றும், மீனவர்களின் பிரச்சனைகளும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் கூறினார். மீனவராக நடித்ததை பெருமையாக கருதுவதாக தெரிவித்த அவர், அரசியலுக்கு வருவது குறித்து எதுவும் தெரியாது என்றும், மக்கள் அங்கீகாரம் கிடைத்தால் எந்த துறையிலும் தொடரலாம் என்றும் கூறினார். சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை மக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்ப்பது ஆரோக்கியமான மாற்றம் எனவும், நடிகர் விஜய் இல்லாத சினிமா துறை ஏமாற்றமளிப்பதாகவும் தெரிவித்தார். அடுத்த படப்பிடிப்பு செப்டம்பர் இறுதியில் தொடங்கும் என்றார்.

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மண்டாடி ஈஸியான ஸ்கிரிப்ட் இல்லை; விடுதலையை விட 2 மடங்கு அதிகம் - நடிகர் சூரி
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