  • ஓபிஎஸ், தினகரன், செங்கோட்டையனைச் சேர்க்க எடப்பாடி பழனிசாமி புது நிபந்தனை

தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணிக்கு வராத நிலையில், திமுக ஆட்சிக்கு வருவதைத் தடுக்க, அதிமுக பலம் பெற வேண்டும் என்றும், அக்கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் சேர்ப்பது அவசியம் என்றும், பழனிசாமி தரப்புக்கு பாஜக மேலிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

