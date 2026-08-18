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  • /கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம்: முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த அதிகாரி

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 18, 2026, 03:00 PM|Updated: Aug 18, 2026, 03:00 PM
கிளாம்பாக்கத்தில் தெற்கு ரயில்வேயால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ரயில் நிறுத்த நிலையத்தின் பணிகள் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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