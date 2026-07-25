Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ராமேஸ்வரம் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்... தெற்கு ரயில்வேயின் 3 சர்ப்ரைஸ்!

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 02:00 PM|Updated: Jul 25, 2026, 06:34 PM

ராமேஸ்வரத்தில் லோகோ பைலட்களுக்கான புதிய ஓய்வறையைத் திறந்து வைத்துப் பேசிய தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர்.என்.சிங், ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையப் புனரமைப்புப் பணிகள் 95 சதவீதத்திற்கும் மேல் முடிவடைந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார். மீதமுள்ள 4 முதல் 5 சதவீதப் பணிகளும் முழுமைபெற்று, உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகள், கூடுதல் பிட் லைன்கள் மற்றும் புதிய பிளாட்ஃபார்ம்களுடன் ராமேஸ்வரம் நிலையம் புதுப்பொலிவு பெறவுள்ளது. இந்த உலகத்தர ரயில் நிலையத்தைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் கலந்து கொண்டு திறந்து வைக்கவுள்ளார். இத்துடன் மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது. 1964 புயலில் அழிந்துபோன தனுஷ்கோடி ரயில் பாதையை மீண்டும் அமைப்பது தொடர்பாக, தமிழக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தையை மீண்டும் தொடங்கத் தெற்கு ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது. அதேவேளையில், நூற்றாண்டு பழமையான

See more

Recommended Videos

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்: எகிறும் எதிர்பார்ப்புகள்
04:41
பதவி விலகினார் தர்மேந்திர பிரதான்: பிரதமருக்கு ராஜினாமா கடிதத்தை அனுப்பினார்
03:06
புதிய Electronics உற்பத்தி மையங்கள்! ரூ.1,012 கோடி... கோவைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்
02:43
கொளத்தூருக்கு CM விஜய் Master Plan! இனி ஸ்டாலின் ஜெயிக்கவே முடியாது
02:12
வேற லெவலில் மாறும் எழும்பூர்... தென்மாவட்ட மக்களின் கவனத்திற்கு...
02:41
ராமேஸ்வரம் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்... தெற்கு ரயில்வேயின் 3 சர்ப்ரைஸ்!
02:01
நீட் விஷயத்தில் விளையாடிய பாகிஸ்தான்..! எச்சரித்த டெல்லி போலீஸ்..! அசிங்கமா இல்லையா?
02:55
செக் மோசடி வழக்கு... "எனக்கு எதுவுமே தெரியாது" - நடிகர் விமல்
00:23
வேலூரில் அதிர்ச்சி... எரியும் குப்பை தீயில் சிக்கி ஆட்டோ ஓட்டுநர் பரிதாப பலி!
01:36
நந்தனத்தில் நடக்கும் அதிசயம்! Chennai Metro எடுக்கும் பெரிய RISK!
01:58
கலைஞர் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா வரிசையில் இணையும் விஜய்
03:30
அண்ணாமலை கட்சியின் பெயர் என்ன? முக்கிய அப்டேட்... ஆகஸ்டில் அடுத்த அதிரடி!!
03:24

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருமா? நாடாளுமன்றத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு அப்டேட்
Saturn Transit31 min ago
2
CJP1 hr ago
3
NEET exam2 hrs ago
4
Dharmendra Pradhan3 hrs ago
5
Dharmendra Pradhan3 hrs ago