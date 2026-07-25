/ராமேஸ்வரம் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்... தெற்கு ரயில்வேயின் 3 சர்ப்ரைஸ்!

ராமேஸ்வரத்தில் லோகோ பைலட்களுக்கான புதிய ஓய்வறையைத் திறந்து வைத்துப் பேசிய தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர்.என்.சிங், ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையப் புனரமைப்புப் பணிகள் 95 சதவீதத்திற்கும் மேல் முடிவடைந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார். மீதமுள்ள 4 முதல் 5 சதவீதப் பணிகளும் முழுமைபெற்று, உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகள், கூடுதல் பிட் லைன்கள் மற்றும் புதிய பிளாட்ஃபார்ம்களுடன் ராமேஸ்வரம் நிலையம் புதுப்பொலிவு பெறவுள்ளது. இந்த உலகத்தர ரயில் நிலையத்தைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் கலந்து கொண்டு திறந்து வைக்கவுள்ளார். இத்துடன் மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது. 1964 புயலில் அழிந்துபோன தனுஷ்கோடி ரயில் பாதையை மீண்டும் அமைப்பது தொடர்பாக, தமிழக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தையை மீண்டும் தொடங்கத் தெற்கு ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது. அதேவேளையில், நூற்றாண்டு பழமையான