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அசத்தலாக மாறப்போகும் தாம்பரம் ரயில் நிலையம் - என்ன மாற்றம் தெரியுமா?
Written By
Umabarkavi K
Published: Sep 09, 2026, 04:00 PM
|
Updated: Sep 09, 2026, 04:00 PM
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சென்னையில் முக்கிய ரயில் முனையமாக உள்ள தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மேம்படுத்த திட்டம்... ரயில் போக்குவரத்தை எளிதாக்க தெற்கு ரயில்வே தீவிரம்... என்னென்ன மாற்றங்கள் வரப்போகின்றன?
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