/எங்களுக்குள் பிளவு இல்லை - எஸ்.பி.வேலுமணி பேட்டி!

அதிமுகவில் கடந்த சில மாதங்களாக நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறித்து பல்வேறு அரசியல் வட்டாரங்களில் விவாதங்கள் எழுந்து வந்த நிலையில், தற்போது அந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் சுமுகமாக தீர்ந்துவிட்டதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் பேசியபோது, “எங்களுக்குள் இருந்தது கருத்து வேறுபாடு தானே தவிர, எந்தவித பிளவோ உட்சண்டையோ இல்லை. அரசியல் கட்சிகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் வருவது இயல்பான விஷயம். ஆனால் அதனை பெரிதுபடுத்தி பார்க்க தேவையில்லை” என்று கூறினார்.
மேலும், “கட்சியின் நலன் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட வேண்டும் என்ற எண்ணமே எங்களிடம் உள்ளது. அந்த வகையில், இதற்கு முன்பு இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் தற்போது நீங்கிவிட்டன. இனி அனைத்து நிர்வாகிகளும்,