/ஸ்ரீபெரும்புதூரில் AERO HUB... ஸ்டார்ட் அப் முதல் பெருநிறுவனங்கள் வரை

AEROHUB, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகேயுள்ள வல்லம் வடகல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. ஏற்கனவே பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொழில் மண்டலத்துடன் இந்த மையம் நெருக்கமான தொடர்பை கொண்டுள்ளது. முக்கிய சாலைகள் மற்றும் தொழில் மண்டலங்களுக்கு எளிதாகச் செல்லக்கூடிய வகையில் போக்குவரத்து இணைப்பும் அமைந்துள்ளது. இதனால் நிறுவனங்களின் பொருட்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்களை எடுத்துச் செல்வது மட்டுமின்றி, ஊழியர்களின் போக்குவரத்துக்கும் இது சாதகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வணிகங்கள் சிறகடித்துப் பறக்கும் இடம் என்ற நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த AEROHUB, வெறும் அலுவலக வளாகமாக மட்டும் இல்லாமல், எதிர்கால தொழில் வளர்ச்சிக்கான கட்டமைப்பாக உருவெடுத்துள்ளது. பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்... பெரும் தொழில் நிறுவனங்கள்... சிறு, குறு நிறுவனங்கள்... புதிய Startups... என பல்வேறு