/சென்னை Metro Water-ல் கழிவுநீர் கலப்பை கண்காணிக்க அதிநவீன சென்சார் பொருத்தம்!

சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழை நெருங்கி வரும் நிலையில், கழிவுநீர் கசிவு மற்றும் பெருக்கைத் தடுக்க சென்னை குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, கழிவுநீர் உந்து நிலையங்களில் கழிவுநீரின் அளவை கண்காணிக்கும் அதிநவீன சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் கழிவுநீரின் அளவு நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்கப்படும்.
கழிவுநீர் அளவில் வழக்கத்திற்கு மாறான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், உடனடியாக எச்சரிக்கை கிடைக்கும் வகையில் இந்த அமைப்பு செயல்படும். இதன்மூலம், புகார் வந்த பிறகு நடவடிக்கை எடுக்கும் முறைக்கு பதிலாக, பிரச்சினைகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தடுக்கும் வகையில் கழிவுநீர் மேலாண்மை மாற்றப்பட உள்ளது.
மேலும், புகார்களை கண்காணிக்கும் இணையவழி அமைப்பும் வலுப்படுத்தப்படுகிறது. இதன்மூலம் புகார்கள் விரைவாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, களப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன், பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்பட்டதையும்