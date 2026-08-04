/பாஜக கோட்டையில் PK அதிரடி... வெற்றி வியூகம் என்ன?

பிகார் அரசியலில் பல ஆண்டுகளாக நிலவி வந்த சாதி சமன்பாடுகள், பாரம்பரிய கட்சிகளின் ஆதிக்கம் மற்றும் வம்சாவளி அரசியல் என்ற பழைய கணக்குகளுக்கு சவால் விடுக்கும் வகையில், பாங்கிபூர் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலில் ஜன் சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனர் பிரசாந்த் கிஷோர் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார். பாஜக மூத்த தலைவர் நிதின் நபீன் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து காலியான பாங்கிபூர் தொகுதிக்கு கடந்த ஜூலை 30-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக சார்பில் நீரஜ் குமார் சின்ஹா, ஜன் சுராஜ் கட்சி சார்பில் பிரசாந்த் கிஷோர் போட்டியிட்டனர். வாக்கு எண்ணிக்கையின் தொடக்கம் முதலே முன்னிலை வகித்த பிரசாந்த் கிஷோர், 64 ஆயிரத்து 151 வாக்குகள் பெற்று, பாஜக வேட்பாளரை