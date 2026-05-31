/கேன் தண்ணீர் அதிகம் குடிப்பீங்களா..? ஆபத்து காத்திருக்கு..!

கொளுத்தி வரும் கோடை வெயில் கேன் தண்ணீரையும் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் எனவும், வெயிலில் வைக்கப்படும் கேன் தண்ணீரால் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதாகவும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. பொதுவாக சூரியனின் நேரடி வெப்பம் மற்றும் புற ஊதாக் கதிர்கள் படும்போது, கேன்களில் உள்ள 'பாலி கார்பனேட்' மற்றும் பிற பிளாஸ்டிக் சேர்மங்கள் உருகத் தொடங்கி, BPA போன்ற ஆபத்தான ரசாயனங்கள் நீரில் கலக்கும் வேதியியல் மாற்றம் நிகழ்கிறது.
ஆபத்தான ரசாயனம் கலந்த இந்த நீரைக் குடிப்பதால் உடலில் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகளில் பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வெயிலில் நீண்ட நாட்கள் சூடாகும் பிளாஸ்டிக் நீரில் அர்செனிக், காரீயம் போன்ற நச்சு உலோகங்கள் கலந்து புற்றுநோய் அபாயத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் எனவும் வெதுவெதுப்பான நீர்